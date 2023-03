La Fiera del Cicloturismo a Bologna il 1° e 2 aprile

Muoversi in bicicletta è uno dei modi migliori per abbattere le emissioni di CO2

La 2a edizione della Fiera del Cicloturismo avrà luogo a Bologna il 1 e 2 aprile presso lo spazio DumBO, organizzata da Bikenomist. Il cicloturismo è un settore in crescita, valutato a 7,6 miliardi di euro e la Fiera ne rappresenta una dimostrazione, avendo registrato il tutto esaurito sia alla prima che alla seconda edizione. La zona espositiva che si estende per oltre 40.000 metri quadrati a breve distanza dalla stazione centrale, ospiterà stand dedicati alle destinazioni turistiche, agli operatori specializzati in viaggi in bici, ai produttori di biciclette, componenti e accessori e a fornitori di servizi e strutture ricettive bike friendly. Un parcheggio di oltre mille metri quadrati sarà a disposizione degli oltre 500 ciclisti. Durante le due giornate, verrà offerto un ricco programma di interventi con i Bikeitalia talks, in cui si racconteranno viaggi e modi per stimolare la scoperta del mondo in modo sostenibile. Inoltre, quest'anno è stata aggiunta una terza giornata, il 31 marzo, dedicata al primo Forum del Cicloturismo, destinato agli operatori del settore.