La fattoria verticale che risparmia sia il 95% di acqua che il 90% di suolo

La fattoria è una vera eccellenza italiana

Si chiama Planet Farms ed è la più grande azienda di vertical farming d'Europa, la più automatizzata del mondo, la prima che ha ideato una farm dedicata all'alta ristorazione ed è tutta made in Italy. Nata alle porte di Milano, a Cavenago di Brianza, questa startup, fondata nel 2018, ha raccolto finora 40 mln di capitali e oggi è in fase di scaleup: in programma c'è la costruzione di una nuova farm a Cirimido in provincia di Como, che si affianca allo stabilimento produttivo di Cavenago e al centro di ricerca di Cinisello Balsamo, con l'obiettivo di esplorare nuove frontiere nelle tecniche di produzione alimentare. Proprio per il nuovo stabilimento di Cirimido, per la coltivazione idroponica indoor di ortaggi, Planet Farms ha ottenuto un finanziamento di 17,5 milioni, concesso da UniCredit e assistito dalla Garanzia Green di SACE.

Vero punto di forza dell’azienda è aver sviluppato un sistema di coltivazione verticale che permette di risparmiare il 95% di acqua e il 90% di suolo. Le colture sono indipendenti dalle condizioni climatiche e insalate e basilico sono disponibili 365 giorni all'anno, senza sprechi e senza pesticidi. Come spiega Mara Valsecchi, Ceo della società, l'obiettivo di Planet Farms è: "ridurre il più possibile l'impatto ambientale. Tutti i nostri fornitori devono rispondere a parametri ESG ed entro il 2025 ci approvvigioneremo solo da fonti sostenibili". Sono 90 i professionisti, tra agronomi, tecnologi, biologi, scienziati, ingegneri, esperti di intelligenza artificiale, che formano il team di questa innovativa azienda, tutti uniti dalla passione per lo stesso progetto e da una visione innovativa del mondo. La storia di Planet Farms però nasce con Luca Travaglini, 44 anni e una vita legata al mondo dell'alimentazione, un vero "nipote d'arte": il nonno ha industrializzato il processo di asciugatura e stagionatura dei salumi. Laurea in Bocconi, esperienze in Ernst & Young e poi anni nell'azienda di famiglia. Nel 2015 la svolta: inizia a fare ricerca sul cibo e capisce che "siamo quello che mangiamo", così, assieme all'amico di infanzia Daniele Benatoff, crea Planet Farms. Il meglio della tecnologia unito al meglio della tradizione agronomica italiana per un tipo di coltivazione efficiente, che consenta la tutela degli ecosistemi e diffonda nei più giovani la consapevolezza di un uso responsabile delle risorse.