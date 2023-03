La cosmetic valley e quel profumo finito al Moma di New York

QUANTI SANNO che nel cuore della Brianza si è sviluppata una italianissima cosmetic valley, un vero e proprio "distretto" del profumo made in Italy? E che uno dei prodotti-simbolo di questa particolare capacità produttiva brianzola, il profumo Olivia Moschino, è stato un successo tale a livello internazionale da essere perfino esposto al Moma di New York? Protagonista di questo fenomeno è Euroitalia, azienda di Cavenago in provincia di Monza e Brianza, che crea e distribuisce prodotti beauty in tutto il mondo. L’ha fondata nel 1978 Giovanni Sgariboldi (foto a destra), presidente e Ceo della società che oggi guida con i tre figli Andrea, Davide e Matteo, con il coraggio dell’innovatore: negli anni Settanta e Ottanta, infatti, il profumo di qualità veniva associato esclusivamente con produzioni e marchi francesi. Da allora la storia di Euroitalia è stata una sequenza di collaborazioni di successo con rinomate maison di moda: non solo per la creazione di fragranze e prodotti di bellezza, ma anche (soprattutto) di concept originali e distintivi. Negli stabilimenti di Cavenago viene curato infatti l’intero ciclo di vita dei prodotti, dall’ideazione alla produzione, dal packaging alla distribuzione, dal posizionamento commerciale fino alla comunicazione. Sono nate qui molte flagranze di successo per...