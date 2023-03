Italia, risultati da record lo scorso anno: quali sono le regioni e le città più green

Nel nostro Paese è in crescita l'utlizzo di pannelli fotovoltaici

Il 2022 si è dimostrato un eccellente anno per l'energia solare in Italia, come già evidenziato dai numeri sulla nuova capacità installata forniti dal sistema Gaudì di Terna. La nota trimestrale riporta i numeri relativi al numero di impianti, alla capacità e alla produzione di energia solare in Italia e tutti e tre gli indicatori segnalano valori superiori rispetto agli anni precedenti.

Al 31 dicembre 2022, sono stati messi in funzione circa 1.225.000 impianti fotovoltaici in Italia (+21% rispetto alla fine del 2021). Questi impianti hanno una potenza cumulata di oltre 25 GW, con una crescita dell'11%, e hanno prodotto 28,2 TWh di energia nel 2022, un aumento del 12,5% rispetto al 2021.

La Lombardia è la regione con la maggior capacità fotovoltaica installata (+433,8 MW nel 2022), seguita da Veneto (+284,3 MW) ed Emilia Romagna (+233,1 MW). La top five si completa con il Lazio (+221,6 MW) e la Sicilia (+219,4 MW). A livello delle città, Roma è la prima con 195,2 MW di nuova potenza installata nel 2022.

La produzione annuale è aumentata rispetto al 2021 in tutte le dimensioni degli impianti, con la provincia di Ragusa che ha registrato la migliore performance con circa 1.300 ore di funzionamento e una media di 3,6 ore al giorno. Il report offre anche una panoramica sull'autoconsumo, che ammonta complessivamente a 6.237 GWh nel 2022, pari al 22,1% della produzione totale degli impianti fotovoltaici e al 48,5% della produzione degli impianti ad autoconsumo. Rispetto al 2011, gli autoconsumi sono aumentati del 20,4%.

Nel complesso, il 50% della capacità fotovoltaica attiva in Italia è concentrata nel settore industriale e delle utility, seguito dal comparto residenziale (20%), terziario (19%) e agricolo (11%). È incoraggiante anche il dato sull'occupazione del suolo: solo il 34% della capacità è installata a terra, stimabile in circa 15.900 ettari occupati, mentre il restante 66% appartiene a edifici, tetti, coperture e altre soluzioni di integrazione nel costruito.