Intesa Sanpaolo affianca le imprese interessate al Pnrr

INTESA SANPAOLO amplia il sostegno alle Pmi italiane interessate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Dopo una prima serie di 35 webinar dedicati sia a settori industriali specifici sia alle aree territoriali che hanno coinvolto circa 20mila imprese, è partito infatti un nuovo ciclo di incontri formativi, finalizzato a far cogliere alle aziende le opportunità che si generano grazie al progressivo dispiegarsi delle misure operative del Pnrr. L’obiettivo, spiega la prima banca italiana, è quello di contribuire alla diffusione e all’accesso alle agevolazioni del Pnrr che i bandi comunitari mettono a disposizione delle aziende per aiutarle nel loro sviluppo, in modo particolare al tema della digitalizzazione e transizione ecologica.

Da un’indagine effettuata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo presso i propri gestori imprese, risulta ancora basso il livello di conoscenza da parte delle aziende clienti su misure e impatti positivi che il Pnrr può generare. Tanto che a novembre-dicembre dello scorso anno il 6,4% delle imprese non conosceva affatto il Pnrr, il 55,2% mostrava una conoscenza insufficiente, il 33,1% era informato sulle linee programmatiche del Piano ma senza sapere ancora quali risvolti poteva avere per il proprio sviluppo strategico e solo il 5,2% aveva una piena conoscenza del Pnrr. Il tema dell’informazione alle imprese quindi sta emergendo sempre più come una risorsa strategica, anche per conoscere quali siano le necessarie figure professionali o le normative da rispettare per accedere a bandi, ma soprattutto per incentivare lo sviluppo delle Pmi al femminile, punto di attenzione nelle missioni del Pnrr. L’attività di sensibilizzazione e condivisione di Intesa Sanpaolo ha già comunque raggiunto risultati significativi, grazie anche a partner di rilievo come Deloitte e ForValue: sono circa 6.000 le imprese clienti, comprensive delle grandi aziende corporate, che si sono aggiudicate un bando pubblico rientrante nelle 6 missioni del Pnrr.

"Abbiamo riscontrato l’esigenza fra le nostre Pmi clienti di conoscere meglio e da vicino i temi legati al Pnrr, anche attraverso le competenze che possiamo offrire in banca – spiega Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo –. Questo ciclo di incontri consolida ulteriormente il nostro impegno per mettere quanto più in connessione i progetti del Piano Nazionale con la rete delle Pmi italiane". "Il nostro impegno – aggiunge Anna Roscio – ha fatto sì che circa 6.000 imprese clienti abbiano ottenuto l’aggiudicazione a oltre 110 bandi usciti nel periodo di attivazione". Il nuovo Road Show Pnrr promosso da Intesa Sanpaolo e dai suoi partner prevede complessivamente oltre 40 eventi e sarà incentrato sui temi rilevanti delle Missioni del Pnrr e sulle misure di prossimo rilascio: Digitalizzazione, Sicurezza informatica, Pmi innovative e Start up, Transizione energetica, Misure dedicate al settore Agribusiness.

A supporto di tutte le realtà imprenditoriali, Intesa Sanpaolo ha sviluppato un’offerta di prodotti e servizi cross-funzionali dedicati alle iniziative del Pnrr, dalla cessione del credito d’imposta alla finanza agevolata, all’anticipo contributo, ai finanziamenti che vanno a integrare le risorse che il Pnrr mette di volta in volta a disposizione. Infine tra i diversi servizi Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Deloitte, mette gratuitamente a disposizione la piattaforma digitale Incent Now che ha raccolto fino a oggi, e continua a raccogliere, al suo interno più di 1.600 bandi finanziati dal Pnrr, fondi nazionali ed europei permettendo alle Pmi di orientarsi verso le opportunità più affini ai loro progetti di investimento. Il ciclo di webinar dedicati alle nuove opportunità del Pnrr per le Pmi italiane costituisce un ulteriore tassello nell’impegno di lungo termine di Intesa Sanpaolo nell’accompagnare il tessuto economico italiano in tale ambito. Il Gruppo, nell’arco temporale del Piano di Ripresa e Resilienza, intende infatti supportare l’economia reale del Paese mettendo a disposizione oltre 410 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine, di cui 270 a favore del mondo delle imprese.