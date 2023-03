In calendario anche ForumTech, terza edizione

In contemporanea con la prima edizione indipendente di K.EY, al quartiere fieristico di Rimini si svolgerà la terza edizione di ForumTech, evento di formazione e aggiornamento a cura di Italia solare, unica associazione in Italia dedicata esclusivamente al fotovoltaico e alle integrazioni tecnologiche per la gestione intelligente dell’energia. Gli altri incontri e convegni in calendario spazieranno dall’eolico (repowering e off-shore) all’agrivoltaico; dal fotovoltaico ai sistemi di accumulo; dalla mobilità elettrica all’efficienza energetica nelle costruzioni.