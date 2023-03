Il punto sui rifiuti elettrici, i dati registrano una flessione

E' stato registrato un -6,2% rispetto al 2021

Rifiuti elettrici, i dati tornano a preoccupare. Per la prima volta dopo otto anni, infatti, i volumi di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche avviati a riciclo lo scorso anno, hanno registrato una flessione. Tale diminuzione si attesta al 6,2% rispetto al 2021 (poco più di 361.000 tonnellate). È quanto emerge dal quindicesimo Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento RAEE. Ancor più allarmanti i dati pro capite, che scendono a 6,12 kg per abitante (-5,3%). La Sardegna con 9,94 kg, contende e sottrae alla Valle d'Aosta il primato nazionale. In Centro Italia, invece, è il Lazio la prima regione per volumi complessivi raccolti. Nel Meridione la Sicilia è l’unica insieme alla Puglia a migliorare la raccolta complessiva, mentre la Campania è ancora una volta fanalino di coda in quanto a raccolta pro capite. Nel 2022 si è dunque evidenziata una riduzione nei volumi avviati a corretto riciclo che contrasta con i trend in continua crescita a cui il sistema era abituato negli ultimi otto anni. A determinare questo risultato, sono la sottrazione al canale ufficiale di volumi consistenti da parte dei canali paralleli e il mancato conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti elettronici, in particolare di quelli di piccole dimensioni. Gli italiani, insomma, sembrano avere una relazione complicata con i rifiuti elettronici. E questa non è certo una buona notizia, perché a determinare il calo sono molto spesso i comportamenti scorretti dei cittadini, che non si dimostrano particolarmente virtuosi quando si tratta di dismettere questi prodotti. Una perdita che ha dei riflessi importanti a livello nazionale. Infatti, se l’Italia riuscisse a intercettare tutti i RAEE oggi dispersi e ad avviarli a corretto trattamento, si potrebbero riciclare altre 380.000 tonnellate di materie prime.