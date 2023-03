Il metaverso e la patente La si prenderà dal divano

USARE LA REALTÀ VIRTUALE E il metaverso per insegnare ai ragazzi e alle ragazze le regole della strada è la nuova frontiera della guida. A lanciare il progetto, il primo in Italia, è "Guida e vai", un gruppo di più di 600 autoscuole in tutta Italia, con una media di 7 mila nuovi utenti, grazie all’app "Quiz patente ufficiale". Il gruppo ha, inoltre, dato vita ad un ecosistema di servizi, tool, applicazioni e strumenti dedicati alle scuole guida di tutta Italia a supporto di ogni percorso formativo. Da oggi sarà possibile però imparare a guidare già prima di aver raggiunto la maggior età, da casa, giocando ad un videogioco che approda sul metaverso. Una chat attiva 24 ore al giorno risponderà in maniera automatica ad ogni dubbio sulla parte teorica, mentre su quella pratica la realtà virtuale farà da simulatore per poi diventare provetti guidatori. Il Ceo del gruppo, Salvatore Ambrosino, spiega: "Abbiamo deciso di dare uno strumento in più sia lato autoscuole che lato allievi, questo strumento si chiama Neith". Neith si propone di portare i ragazzi da casa loro direttamente alla patente. "Per fare ciò – prosegue Ambrosino – abbiamo sviluppato un software che prende il nome di Neith...