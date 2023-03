Il corso di formazione per ‘ethical haker’

Si chiama ‘ethical haker’ ed è una nuova figura professionale. A questo profilo è dedicato l’innovativo corso di formazione gratuito che offre la possibilità di entrare a far parte del mondo Zucchetti a giovani con diploma Its in ambito tecnico-informatico, laureandi o laureati in ambito informatico, ingegneristico e matematico. C’è da scommettere che le aziende, in particolare le piccole e medie che non possono avere strutture dedicate alla cybersecurity, avranno sempre più bisogno di figure come questa.