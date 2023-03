Il comparto cerca addetti da assumere

UN COMPARTO trainante per l’economia italiana e per il "made in Italy" e che rappresenta una grande opportunità d’impiego per i giovani. Tanto che secondo il rapporto 2022 Excelsior-Unioncamere il settore del Tessile, Moda e Accessorio nel periodo 2022-2026 avrà bisogno di compiere da 63.000 a 94.000 assunzioni, a seconda della congiuntura economica. Ma quali sono le figure professionali che servono alle aziende italiane della moda? A delineare quali sono i talenti ricercati sul mercato è stata lo scorso novembre la seconda edizione di "Fashion Talent Days", l’evento online in cui Confindustria Moda e numerose aziende leader del settore si sono presentate e illustrato le figure professionali richieste (informazioni sul sito https:www.fashiontalentdays.com, dove sono presenti anche gli Istituti Tecnici Superiori di alcuni dei principali distretti della Moda Made in Italy). L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comitato Education di Confindustria Moda in collaborazione con Umana, agenzia per il lavoro che conta 140 filiali sul territorio nazionale e con la partecipazione di Piattaforma Sistema Formativo Moda Ets.

Le oltre 40 tipologie di profili ricercate spaziano fra professioni più tradizionali come addetti alla cucitura, Textile designer, disegnatore tecnico, meccanico di tessitura, orafo al banco e addetto alla pianificazione della produzione. Ma anche professioni più digital rese sempre più urgenti dalla transizione digitale, come E-Commerce Manager, Digital Analyst e Supply Chain Data Manager. Infine anche professioni più verticali sul tema della sostenibilità, come manager per sostenibilità ambientale e Product Life-Cycle Manager e professioni più tradizionali come responsabili delle risorse umane e periti chimici. "Il mondo ha voglia di Made in Italy – spiega Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda – Questa evidenza pone il nostro settore nelle condizioni di poter essere un traino dell’economia italiana e di essere bandiera del bello e del ben fatto nel mondo. Per poter essere in grado di giocare questo ruolo è tuttavia fondamentale riuscire a vincere la sfida della formazione: colmare il mismatch che oggi persiste fra il sistema formativo e la domanda del mondo del lavoro, spiegare il valore dell’istruzione tecnica e raccontare chiaramente cosa significa lavorare nel Tessile, Moda e Accessorio".

