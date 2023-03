Il cibo del futuro, sostenibile e utile anche all’ambiente

Limitare il più possibile il proprio impatto sull'ambiente è un dovere

Mangiare a "basso impatto ambientale": questo è il trend verso cui ci stiamo muovendo e verso cui sono destinate ad andare le future generazione di consumatori. Il cibo sostenibile vuol dire soprattutto rispetto per l'ambiente in quanto, per la sua realizzazione, viene adottato un ciclo produttivo virtuoso, rispettoso dell'ambiente, dell'economia e, di conseguenza, di tutta la società. Del resto l'acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza di quella che è attualmente la situazione ambientale e un sempre crescente senso civico, soprattutto nelle generazioni più giovani, stanno inducendo molti consumatori a scegliere cibo sostenibile, piuttosto che prodotti caratterizzati da un elevato impatto ambientale: si pensi solo che fino al 37% delle emissioni globali di gas serra potrebbe essere attribuito al sistema alimentare, in primis la produzione di colture e bestiame, non da ultimo i trasporti.

Ma come si sviluppano i sistemi alimentari sostenibili? Si tratta di sistemi che devono soddisfare le attuali esigenze alimentari e sociali, risultando socialmente equi e inclusivi, con un occhio sempre attento alla sicurezza igienica e alimentare e alla qualità nutrizionale. Ovviamente debbono essere economicamente redditizi a livello locale e non solo, soprattutto non debbono mettere in crisi le basi economiche, sociali e ambientali delle future generazioni. I sistemi alimentari sostenibili devono rispettare gli equilibri ecologici e assecondare la resilienza degli ecosistemi.