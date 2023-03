I sessant’anni del Leprotto famoso anche a New York

CI SONO STORIE dal sapore del tutto casalingo e questa è una di quelle. Il risotto "giallo", infatti, soprattutto a Milano e in Lombardia, è uno dei piatti di casa da sempre. Il suo aroma inconfondibile rappresenta la domenica in famiglia. Il colore del risotto "giallo", detto anche "alla milanese" è dato da un ingrediente magico, lo zafferano. L’Italia ne è produttrice, soprattutto nelle regioni centrali, anche se i principali paesi esportatori di zafferano, spezia dai mille usi in cucina e non solo, sono la Grecia, la Turchia, il Medio Oriente. I grandi chef lo usano per dare sapore e colore non solo al risotto, ma anche a molti altri piatti e negli ultimi anni il suo impiego anche in pasticceria è diventato una vera moda. A raccontare usi alternativi dello zafferano è Paolo Daperno, direttore generale di Bonetti spa, uno dei massimi trasformatori italiani di zafferano, con i due marchi storici, presenti sia nelle gastronomie di vicinato sia nella grande distribuzione: "Leprotto" e "3 cuochi". "Lo Zafferano Leprotto in questi giorni di marzo compie sessant’anni di vita. Ed è per noi motivo di grande orgoglio proseguire nel solco della tradizione. Da sempre l’azienda milanese lavora la materia prima, selezionata...