I primi passi come startup della finanza agevolata

È nata come startup nel campo della mediazione creditizia e della finanza agevolata al servizio delle Pmi. Specie quelle del settore edilizia: "Contattano Change Capital principalmente per chiedere se offre soluzioni per l’acquisto del credito 110% e di altri crediti sempre collegati al settore. Dimostrando interesse per questa tipologia di finanziamento. Questo è interessante in quanto attualmente nel mercato non ci sono segnali di ripartenza di questa tipologie di pratiche e quindi il settore sta soffrendo mancanza di liquidità".