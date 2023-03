I fondi di Zenit nell’orbita di Consultinvest

DELL’OPERAZIONE si parlava da qualche settimana, ma agli inizi di febbraio ha iniziato a prendere corpo e si completerà nel luglio prossimo. La società di gestione del risparmio Zenit sgr, è entrata nel gruppo Consultinvest Spa che ne ha acquisito il 50% e ne detiene ora il controllo grazie ad accordi con i soci fondatori e gestori. Nel nuovo consiglio di amministrazione di Zenit, che si concentrerà sempre più sulla gestione di fondi alternativi, è entrato Maurizio Vitolo (nella foto), amministratore delegato di Consultinvest. Gli attuali fondi di Zenit Sgr verranno invece incorporati nella gamma di Consultivest Sgr, la società di gestione del risparmio che opera all’interno del gruppo guidato da Vitolo. Continua dunque il percorso di crescita di Consultinvest che negli ultimi anni ha allargato progressivamente il proprio raggio di azione sul mercato italiano.

Nel 2019 ha acquisito infatti la rete dei consulenti finanziari di Alpenprivatbank, istituto tirolese che è entrato contestualmente nell’azionariato di Consultinvest con una quota del 3,7%. Nel 2020, il gruppo guidato da Vitolo ha invece acquisito la maggioranza dell’intermediario assicurativo Multilife proseguendo poi il suo percorso di espansione inglobando Sol&Fin (Solidarietà a Finanza), società fondata da un nome storico della consulenza finanziaria in Italia: Gianfranco Cassol. A questa serie di acquisizioni si è aggiunta quella dell’estate scorsa di Borgosesia Sgr. L’ultima operazione su Zenit, secondo Vitolo, avviene nel segno dell’ottimismo riguardo alle prospettive di mercato, dopo un 2022 che è stato senza dubbio difficile per gli investitori: "il 2023 potrebbe riservarci sorprese positive", dice l’amministratore delegato di Consultinvest, che spiega il perché della sua posizione: "È chiaro che il rialzo dei tassi non è finito, ma è altrettanto vero che le economie stanno reggendo alla stretta monetaria, grazie ad alcuni driver che stanno spingendo la domanda, come le nuove tecnologie e i progetti di ristrutturazione e rinnovamento". Come confermano anche le più recenti proiezioni, Vitolo non vede dunque recessione all’orizzonte. "Avremo un piccolo rallentamento – aggiunge – ma sarà salutare e consentirà alle banche centrali di normalizzare la politica monetaria. Con una reazione positiva dei mercati". Partecipata con una quota del 18,75% da Vittoria Assicurazioni, Consultinvest Spa controlla Consultinvest Sim e detiene il 50% della società di gestione del risparmio Consultinvest Sgr, il cui restante 50% è detenuto dalla Cassa di Ravenna guidata da Antonio Patuelli.