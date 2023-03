I cento anni dell’Agraria Batta e l’olio premiato da un Oscar

"È QUESTA CONCA ripiena di tanti frutti, di tanti olivi, di tante vigne… che possiamo ben dire questo essere il Paradiso terrestre...". Così Cipriano Piccolpasso, scrittore e cartografo perugino, descriveva già nel XVI secolo la zona di San Girolamo, tra Perugia e Ponte San Giovanni. Un’area verde e incontaminata che da allora non ha perso la sua magia, anzi. In questi luoghi infatti dal 1923 l’Azienda agraria biologica Batta coltiva gli olivi secondo i principi dell’ecosostenibilità e produce, in particolare, un olio extravergine biologico (di cui una parte certificata Dop), che è tra i più premiati d’Italia, e non solo. Pochi giorni fa infatti è arrivato anche quello che a tutti gli effetti può essere considerato l’Oscar dell’olio evo: il Premio Flos Olei come miglior olio del 2023. Batta entra così nella prestigiosa guida internazionale (tradotta perfino in cinese) di Marco Reggia. "Del resto – sottolinea Giovanni Batta (in foto, con la moglie Giuliana), 82 anni, nipote del fondatore di cui porta il nome – si può parlare di olio extravergine solo quando le olive non vengono trattate con agenti chimici, pesticidi e fertilizzanti e la lavorazione avviene solamente per procedimenti meccanici". Il colpo d’occhio sulle 3 mila e 700 piante...