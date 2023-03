GreenVestor, investire nella Green Economy: le regioni italiane della “Ener2Crowd Top-8”

Tra gli aspetti anche i fondi destinati alla transizione energetica inclusiva

Va alla Lombardia lo scettro di regione più 'GreenVesting' d'Italia, vale a dire quella con il maggior numero di investitori etici (il 29,1%) ed il maggior volume di fondi destinati alla transizione energetica inclusiva e democratica (il 35,4%): lo afferma il rapporto di Ener2Crowd.com, una piattaforma di lending crowdfunding energetico ed ambientale che ha 'disegnato' la "Geografia e Demografia dell’Investire Green". Alle spalle della Lombardia troviamo l'Emilia-Romagna, con una percentuale del 12,4% in entrambi i casi, ed il Piemonte con, rispettivamente, il 12,2% ed il 10,7%. Con l'aggiunta del Veneto (8,5% e 10,9%), quarto, ecco la “Ener2Crowd SuperTop-4”, una macro-area che assorbe complessivamente il 62,2% degli investitori ed il 69,4% dei capitali investiti. La classifica prosegue con il Lazio quinto (7,4% e 12,4%), la Toscana sesta (6,1% e 6,9%), la Sicilia settima (5,5% e 3,3%) e la Campania ottava (3,3% e 2,3%): tutte insieme formano la “Ener2Crowd Top-8”, rappresentativa dell’84,5% degli investitori 'verdi' e dell’87,3% degli investimenti nella 'Green Economy'. Le altre dodici regioni, invece, si dividono le esigue percentuali rimanenti. Diversa, però, è la questione se si legge il rapporto focalizzandosi sul capitale medio pro-capite investito. In questo caso in testa alla classifica c'è la Liguria, con 15.791 euro pro-capite, seguita dalla Valle d’Aosta seconda (15.250€), dal Molise terzo (14.465€), dal Veneto quarto (11.169€) e dalla Lombardia che, seppur quinta con 10.626€, quasi doppia il Lazio decimo con 6.512€. In mezzo, la Toscana sesta (9.867€), l’Emilia-Romagna settima (8.760€), il Friuli-Venezia Giulia ottavo (8.123€) ed il Piemonte nono (7.670€).