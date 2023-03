SRI Group è attivo nell’Advisory Finanziaria e nel Corporate Investment Banking. È presente in Europa (con sedi a Londra, Milano, Roma, Bruxelles, Aix-en-Provence) e a Dubai. Con l’entrata nel capitale, all’inizio del 2022, della Finvacchi Holding di Bernardo Vacchi, SRI Group ha raggiunto mezzi propri consolidati per oltre 70 milioni di euro e asset under management derivanti da investimenti di Private Equity & Debt per oltre 100 milioni, con un’attività di intermediazione in operazioni di M&A che vale circa 30 milioni di ricavi.