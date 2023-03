Filiera tutta italiana sinonimo di eccellenza Primi al mondo nella filatura ‘compatta’

SE MADE IN ITALY è sinonimo di eccellenza nel mondo, questo è dovuto anche alla filiera italiana del Tessile, Moda e Accessorio (TMA). Questo è il punto fermo che emerge dai risultati ottenuti dalle aziende del comparto che nel 2022 hanno visto i ricavi complessivi crescere del 16% a circa 107 miliardi di euro. La potenza economica del settore e il suo ruolo strategico sono confermate anche dal valore dell’export che nel 2021 è stato di quasi 68 miliardi con un aumento del 23,5% dopo un 2020 zavorrato dalla pandemia. Ma anche nei primi otto mesi del 2022, in base all’ultima indagine rapida congiunturale di Confindustria Moda, le esportazioni hanno proseguito la crescita con un ulteriore incremento del 21,1% a 51,8 miliardi. Non solo: il TMA è la seconda industria italiana per numero di occupati – circa 600mila nelle circa 60mila imprese rappresentate da Confindustria Moda - e nella graduatoria Ue relativa ai settori è al primo posto per valore aggiunto (21 miliardi nel 2021). In particolare le aziende del TMA sono 7216 in Lombardia con 94.010 occupati, 9.974 in Toscana con 79.910 addetti, 2.848 con 25.135 occupati in Emilia Romagna e 2.670 (quasi la metà nel settore calzaturiero) con...