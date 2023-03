Fili Pari svela il primo tessuto fatto con polvere di marmo

SI SONO CONOSCIUTE sui banchi universitari del Politecnico di Milano, più precisamente del corso di laurea in Design della moda, che entrambe frequentavano. Ed è proprio qui, in quelle pause pigre fra una lezione e l’altra, che Francesca Pievani e Alice Zantedeschi (nella foto), oggi entrambe 35enni, hanno concepito il loro progetto di tesi, divenuto poi una startup ad alto contenuto di innovazione: si chiama Fili Pari ed è l’anagramma di Ali e Fripi, i soprannomi delle due fondatrici. Incubata dal Politecnico di Milano, che da luglio 2022 partecipa all’avventura imprenditoriale anche in qualità di socio, la startup intreccia due materiali apparentemente lontanissimi fra loro: da una parte il marmo, freddo e duro, dall’altra i tessuti che indossiamo, per definizione leggeri, morbidi e avvolgenti. "L’idea è proprio mettere in connessione due filiere, il marmo e la moda: il primo rappresenta l’eccellenza nella storia dell’arte italiana, la seconda è simbolo riconosciuto del made in Italy nel mondo", esordisce Zantedeschi. Il ‘fil rouge’, è il caso di dirlo, si chiama Marmmore ed è il primo tessuto al mondo – con brevetto depositato nel 2014 – realizzato con polvere di marmo, un sottoprodotto delle operazioni di cavatura. "Questo materiale coniuga performance tecniche e...