Sanremo, non solo cantanti: quali sono i lavori più richiesti e pagati dietro le quinte

I preparativi per il Festival

Sanremo, 07 Febbraio 2023 – Il sipario si è aperto sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo e in tanti lavorano, hanno lavorato e lavoreranno per l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. Un evento che negli anni ha saputo mantenere il proprio fascino, unendo generazioni e stili musicali in una serie di serate dove protagonisti sono non solo gli artisti ma tutti coloro che, dietro le quinte, lavorano giorno e notte per rendere possibile lo spettacolo. Ma qual è il percorso formativo dei professionisti che gravitano intorno alla macchina Sanremo, tra direttori artistici, fonici e tecnici del suono, direttori della fotografia, registi, operatori di ripresa, manager e direttori di produzione? A rispondere è SAE Institute, accademia per la formazione nelle arti creative, da oltre 25 anni a Milano e con altri 29 Campus in Europa, con una panoramica sulle professioni e i corsi da tenere in considerazione. Le professioni audio, tra broadcast engineer e fonico Di fatto durante Sanremo avvengono due spettacoli, uno dentro l’Ariston e uno in televisione. Ecco perché sono necessarie alcune figure che consentono di capire quali situazioni gestire, e come, durante il live, tra la trasmissione in diretta e lo spettacolo in teatro. Tra le principali che popolano...