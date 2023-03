Energia pulita: quanto risparmia in media una famiglia?

Le tecniche per sgonfiare la bolletta

Il sistema di generazione di energia in questione si suddivide in due forme: l'energia autoconsumata, ovvero quella prodotta e utilizzata direttamente all'interno dell'abitazione, e l'energia immessa in rete, ossia l'energia in eccesso non consumata al momento della produzione. Se, per esempio, l'impianto produce 4 kW e il consumo dell'abitazione è di 3 kW, 3 kW vengono autoconsumati mentre 1 kW viene immesso nella rete. L'energia autoconsumata comporta un risparmio immediato, in quanto non viene conteggiata dal gestore di energia. In generale, questo sistema elimina gli sprechi e garantisce un risparmio del 80% per il consumo di acqua calda e del 60-70% per il riscaldamento. Va inoltre considerato che i pannelli fotovoltaici hanno un ciclo di vita di 25-30 anni, più di qualsiasi altro generatore di energia, e non richiedono particolare manutenzione. In assenza di un sistema fotovoltaico, il consumo elettrico di una famiglia ammonterebbe a circa 870 euro l'anno, ovvero 0,20-0,25 euro/kWh. Con un impianto fotovoltaico classico da 3 kW di potenza (al costo di circa 6.000 euro) e un uso intelligente che massimizzi l'autoconsumo, è possibile risparmiare circa 200 euro all'anno, riducendo la bolletta dell'energia elettrica del 70-80% rispetto al caso senza impianto. Se si aggiunge un accumulatore di energia, la stessa famiglia può risparmiare ulteriori 30-40 euro all'anno, portando la spesa annuale in elettricità a circa 150 euro. Ovviamente, il risparmio dipende anche dalla capacità di accumulo delle batterie.