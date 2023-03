Emissioni, nel 2022 si registra un +0.9% un buon risultato considerate le stime

Le fonti pulite sono il 90% della crescita nella generazione elettrica

Nel 2022 gli usi energetici sono stati tra i principali responsabili dell'aumento delle emissioni di anidride carbonica nell'aria, quantificabili in 321 milioni di tonnellate, per un totale di 36,8 miliardi, nuovo record. A livello globale, dall'industria alla produzione elettrica, dai trasporti agli impianti di riscaldamento e rinfrescamento, il dato che emerge recita +0,9%. Un ulteriore aumento, sì, ma inferiore alle stime iniziali, anche grazie alla crescita significativa fatta in tema di solare ed eolico, entrambi aumentati di circa 275 terawattora, ma anche di pompe di calore, efficienza energetica ed automobili elettriche, che hanno contribuito a limitare l'incremento di CO2: le fonti pulite l'anno scorso hanno rappresentato il 90% della crescita globale nella generazione elettrica. Lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) nel suo rapporto "Emissioni di CO2 nel 2022". Nel dettaglio, dei 321 milioni di tonnellate di anidride carbonica, 60 derivano dagli usi energetici, 55, invece, dallo stop di molte centrali nucleari. Il dato del +0,9%, inoltre, deve essere letto in comparazione al +3,2% della crescita del Prodotto Interno Lordo globale. Il -1,6% di CO2 proveniente da gas naturale, vale a dire un decremento di 118 milioni di tonnellate, è strettamente collegato alla riduzione delle importazioni e delle esportazioni da e verso la Russia, che si riflette poi sullo speculare +1,6% (243 milioni di tonnellate in più) di emissioni dal carbone. 268 sono invece i milioni di tonnellate (+2,5%) provocati dall'utilizzo del petrolio, metà dei quali rilasciati dalla sola aviazione. In questo scenario, tuttavia, si fanno strada le auto elettriche, con oltre 10 milioni di vendite, più del 14% di quelle globali. Ma l'aumento più significativo delle emissioni nell'anno solare da poco concluso è arrivato dalla generazione di elettricità e di calore: 261 milioni di tonnellate (+1,8%), soprattutto nei Paesi in Via di Sviluppo e nelle economie emergenti asiatiche.