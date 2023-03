Ecco come possiamo scoprire se un'abitazione è sostenibile

Tutto dipende dall'Egpl, l'indice di prestazione energetica

La nuova direttiva europea pone l'accento sulla classe energetica delle abitazioni, ma cosa deve fare chi non è a conoscenza del proprio posizionamento? Innanzitutto, ogni edificio viene valutato su una serie di caratteristiche sia interne che esterne, dai materiali agli infissi, dall'esposizione al sistema di illuminazione, passando per caldaie, coibentazione e ventilazione meccanica. Le classi in cui si può rientrare vanno da G, quella degli immobili che consumano più energia, ad A, che si suddivide in 4 sottoclassi. Tutto dipende dall'Egpl, l'indice di prestazione energetica: se superiore a 3.50 collocherà lo stabile in classe G, se pari o inferiore a 0.40 in A4. La propria classe energetica - oltre a dover essere obbligatoriamente dichiarata negli atti di compravendita - influenzerà in modo significativo il valore di mercato di un edificio. Per il calcolo esatto dell'indice sarà fondamentale affidarsi a professionisti e l'attestato potrà essere rilasciato soltanto da una figura certificata. Si può tuttavia fare una stima: il parametro è il consumo di metano per il riscaldamento e, pertanto, bisognerà risalire ai KWh di gas impiegato in un anno, moltiplicato i m³ di metano consumati e diviso la superficie della casa in m². Il numero finale andrà parametrato ai coefficienti energetici: con meno di 15 KWh in una delle 4 sottoclassi di A, 15-30 in A, 31-50 in B, 51-70 in C, 71-90 in D, 91-120 in E, 121-160 in F e con oltre 160 in G.