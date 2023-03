Eatable Adventures porta l’Open Innovation nel sistema agroalimentare italiano

Riccardo Fisogni EA Country Manager Italia

Milano, 3 Marzo 2023 – Innovare all'insegna della sostenibilità. Su qusti presupposti si fonda il programma di sviluppo della filiera agroalimentare italiana, da sempre forza motrice della crescita e dello sviluppo del nostro Paese, è oggi più che mai sottoposta a pressioni che stanno sfidando la resilienza e stabilità del settore. Nella difficile congiuntura socio-economica attuale si fa strada la consapevolezza dell’urgenza di adottare nuovi modelli di business per mantenere alta l’eccellenza dei prodotti eno-gastromici italiani coniugando sostenibilità e tecnologia come leve strategiche per lo sviluppo delle imprese italiane. È in questo contesto che si colloca l’ingresso di Eatable Adventures nel mercato italiano. Tra i player di primo piano impegnati su scala globale per il rinnovamento del settore Agri-food attraverso l’Open Innovation nelle aziende alimentari e l’accelerazione di start-up, il gruppo ha recentemente inaugurato la sua nuova filiale italiana a Verona. Sotto la guida del Vice President e General Manager, Riccardo Fisogni, Investment Banker, Advisor e Business Angel con una decennale esperienza in consulenza finanziaria strategica per PMI e startup, l’agenda 2023 della società prevede il lancio di importanti iniziative mirate a rinnovare l’intera filiera Agri-food locale - dalla produzione primaria, alla trasformazione fino alla distribuzione - rendendo il sistema...