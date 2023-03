Digitale e flessibile Zurich Bank punta sulla consulenza 2.0

LA RIPRESA economica post-pandemia ha contribuito a migliorare il clima di fiducia degli investitori aumentando nel 2021, secondo l’Associazione italiana private banking (Aipb) la quota destinata ai risparmi tornata al 12,5%, oltre i livelli pre-Covid. In questo contesto, la ricchezza finanziaria investibile è cresciuta del 6,2%, dal 3,8% del 2020, sostenuta dalle componenti gestite e assicurative. Il mercato del Private Banking ha registrato una continua crescita negli ultimi anni, raggiungendo nel 2022 i 950 miliardi di Asset Under Management, con +11% di Asset Gestiti dalle reti dal 2016 e prospettive future a conferma del trend positivo. Le stime al 2024 infatti sono di un incremento annuo del 6,8% – rispetto al 2,7% degli operatori retail – raggiungendo 1.084 miliardi. Un traguardo che pone ulteriori sfide per il futuro del settore: la gestione del passaggio generazionale, le nuove generazioni e l’innovazione tecnologica.

Temi su cui Zurich Bank, la rete di consulenza finanziaria del Gruppo Zurich in Italia nata nel luglio 2022, ha molto da dire. Contando su circa 1.000 consulenti finanziari e oltre 16 miliardi di masse in gestione, Zurich Bank si inserisce nel panorama del private banking italiano servendo più di 120mila clienti e proponendo un modello di consulenza olistico, sempre più evoluto, digitale e multicanale.

Fondata sulla solidità e sull’expertise del Gruppo Zurich, la rete si afferma come modello di advisory d’eccellenza che beneficia della collaborazione sinergica con il ramo assicurativo per promuovere una corretta cultura della pianificazione e protezione patrimoniale e assicurativa, consentendo progetti sinergici dedicati al mondo Private e Wealth Advisory (P&WA) all’interno del Gruppo Zurich. Zurich Bank offre ai propri clienti una proposta completa e servizi P&WA "tailorizzati" in grado di soddisfare le esigenze più complesse che spesso sono legate alla clientela di elevato standing finanziario.

La protezione del patrimonio e la pianificazione finanziaria sono due elementi fondamentali. Le competenze rappresenteranno sempre più il vero valore differenziante di questo segmento e in questa area saranno concentrati gli investimenti nei prossimi anni. L’enfasi sarà sulla creazione di una piattaforma tale da garantire servizi di consulenza su corporate finance, gestione dei liquidity events, consulenza patrimoniale e corporate advisory.

"Zurich Bank conta consulenti esperti del mondo Private & Wealth su tutto il territorio nazionale, con clienti Private che rappresentano il 50% del totale – spiega Silvio Ruggiu (nella foto), direttore generale di Zurich Bank –. L’area P&WA di Zurich Bank raggiunge circa il 30% delle masse gestite dalla rete di consulenza, per un valore di 5 miliardi. Questi numeri dimostrano la centralità del segmento per la nostra offerta, nel pieno rispetto della nostra mission, ovvero quella di offrire un modello di advisory d’eccellenza".

Il tutto, integrato in una prospettiva di crescita a lungo termine che comprende un programma mirato di diversificazione delle reti per rispecchiare le caratteristiche del mercato e dei clienti, puntando a raggiungere sempre più i giovani e le donne che già oggi rappresentano quasi il 40% dei clienti. Un obiettivo sostenuto anche nella propria organizzazione, attraverso politiche di inclusione che hanno portato la popolazione aziendale a essere composta da donne per il 55%. La formazione esterna e interna, infine, rappresenta il cuore della valorizzazione dei consulenti P&WA, con l’obiettivo di consolidare e accrescere ulteriormente le competenze finanziarie e comportamentali ed essere dunque in grado di fornire una consulenza patrimoniale evoluta ed esperta, che pone al centro i bisogni di una clientela sempre più attiva.