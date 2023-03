Dieci milioni d’investimento Scommessa sul sistema-Paese

LA PIENA DIGITALIZZAZIONE della pubblica amministrazione è un sogno che presto potrebbe diventare realtà. Ntt data, multinazionale giapponese leader nel settore dell’IT, ha annunciato la nascita di Ntt Data Gov & Tech, realtà controllata al centro per cento da Ntt Data Italia, che si propone di accelerare la digitalizzazione del sistema Paese, accompagnare il settore pubblico e privato nel raggiungimento degli obiettivi posti dal Pnrr in termini di transizione digitale e facilitare il dialogo tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Sono previsti fra i 5 e i 10 milioni di euro di investimenti e l’assunzione, nei prossimi 12 mesi, di 200 persone. Fra i profili ricercati ci sono analisti e manager pubblici. Il piano di sviluppo punta molto su giovani e donne, con il dichiarato obiettivo di diminuire il gap esistente fra nord e sud del paese, in termini di occupazione femminile e giovanile. L’obiettivo è quello di promuove, fra le altre cose, anche lo sviluppo di competenze specialistiche per i giovani e l’inclusione delle donne nelle carriere Stem (le materie matematiche e scientifiche), con una particolare attenzione al Sud del Paese. Innovazione e inclusione, quindi, vanno a braccetto per riuscire a fare ciò di cui l’Italia ha forse più bisogno:...