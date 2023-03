Dall’automotive all’industria spaziale

L’automotive, per quanto centrale, non esaurisce lo spettro d’azione di Fontana Gruppo. L’azienda brianzola fornisce i suoi fasteners a player importanti di molti altri settori come quelli degli elettrodomestici, delle costruzioni stradali, dell’industria plastica, dell’aerospazio e della difesa, delle macchine movimento terra, dei trattori e di altri macchinari per l’agricoltura. In qualunque luogo del pianeta e in qualunque ambito c’è bisogno di un bullone di qualità, la risposta arriva dal cuore della Brianza.