Dalla Green alla Blue Economy: cercare soluzioni per azzerare i rifiuti nocivi

Ridurre a zero i rifiuti è l'obiettivo primario della Blue Economy

Più i problemi sono seri, più si accende in noi l'istinto di sopravvivenza, che ci guida nell'affannosa ricerca di soluzioni ancor più efficaci. Così, nel tempo, gli obiettivi a lungo perseguiti dalla Green Economy, su tutti quello di ridurre i livelli di inquinamento idrico, atmosferico e del suolo promuovendo, nell'ambito dei mercati globali lungo tutta la catena produttori-fornitori-consumatori, l'utilizzo dell'energia verde, sono stati superati dall'ambiziosa idea della Blue Economy, a prima vista utopistica e teorizzata nel 2010 dall'imprenditore ed economista belga Gunter Pauli: azzerare i rifiuti nocivi per il nostro pianeta, operando però all'interno di un mercato che garantisce maggiori profitti con meno capitali investiti. Un ruolo-chiave, secondo quanto racchiuso nel blue thinking, lo rivestono tanto le innovazioni, soprattutto tecnologiche, quanto il riciclo e il riuso, due modi per guadagnare recuperando, trasformando e rivendendo merce scartata, oltretutto inquinante. È importante sottolineare che la Commissione Europea, tra il 2021 e il 2027, anno in cui presenterà il proprio Bilancio, dovrebbe destinare 6,14 miliardi di euro in soluzioni proposte dalla Blue Economy riguardo l'industria della trasformazione alimentare, l'acquicoltura, la cantieristica, la pesca e tutte le attività ad esse collegate. L'auspicio è quello di realizzare un Fondo finalizzato ad investire in nuovi mercati 'giovani' e redditizi, nella tecnologia e nei servizi marittimi come l’energia o la biotecnologia marina. Si tratta di un cambiamento radicale, con la bussola che punta verso sentieri inesplorati in materia di sviluppo economico, dove c'è la possibilità di creare ed offrire milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, di contribuire alla nascita di settori emergenti, oltre che alla rinascita di quelli tradizionali, e di salvaguardare gli ecosistemi marini, con metodi più o meno alternativi di pesca che permetterebbero soprattutto alle specie più a rischio di ripopolare.