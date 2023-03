Dai tessuti agli adesivi Priorità all’ambiente

LA SOSTENIBILITÀ come valore cardine dell’attività di Industrie chimiche forestali, certificato, per il terzo anno consecutivo, dalla pubblicazione del Bilancio di sostenibilità che comunica agli stakeholder i valori, le strategie e le performance collegate agli impatti ambientali, sociali e di governance. Icf ha ricevuto svariate certificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di gestione della qualità e ambientale; di attenzione alla produzione sostenibile di prodotti tessili, realizzati con materiali da riciclo e di rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste certificate e da una filiera di approvvigionamento gestita in modo responsabile. Ha ottenuto anche la certificazione "Oeko-Tex Standard", per puntali, contrafforti e altri prodotti del settore calzaturiero e della pelletteria, grazie all’assenza di sostanze potenzialmente nocive e si è posta come obiettivo quello di diventare la prima azienda al mondo nel settore calzaturiero ad ottenere la certificazione ambientale Epd. Una particolare attenzione viene posta nell’utilizzo di materiali rigenerati, consentendo di rispettare gli obiettivi di riciclo e impiego di risorse rinnovabili che fanno parte del modello di economia circolare che intende perseguire.

Anche i tessuti in cotone a marchio Morel rispondono a specifici requisiti di sostenibilità. Nel 2022 ha ha ottenuto un’ulteriore riduzione dell’impatto ambientale, sviluppando prodotti innovativi e sostenibili, come i tessuti biodegradabili della linea "Lumine" e i prodotti tessili della linea "Ricicli" che vanta una percentuale di materiale riciclato del 31%. Un’attenzione che si spinge fino alla scelta del packaging: nel corso del 2021 è stato implementato il "ContaineRevolution", un sistema rivoluzionario per l’imballaggio degli adesivi a base di acqua, caratterizzato da uno speciale sacchetto interno a quattro strati, direttamente collegabile agli impianti. Inoltre, la metodologia di costruzione consente di erogare il 100% del contenuto, evitando sprechi di prodotto. Da anni, Icf si impegna nella produzione di adesivi a ridotto impatto ambientale ed è passata, progressivamente, dagli adesivi a base di solvente a quelli a base di acqua e solvent free.

p. b. m.