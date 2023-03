Culligan, l’acqua buona e pulita gioca in difesa dell’ambiente

IL GRUPPO CULLIGAN accelera sulla strada della sostenibilità e punta sulla tutela e l’inclusione sociale. È la road map della Culligan International che, fondata nel 1936, è leader mondiale nei sistemi di trattamento dell’acqua ed è presente in oltre novanta Paesi nel mondo, raggiungendo oltre tre milioni di clienti. Culligan progetta, produce e distribuisce soluzioni su misura di affinaggio e qualificazione dell’acqua per tutti i settori: dagli acquedotti municipali alle applicazioni per il settore ospedaliero e medicale, dai sistemi per uso domestico ai grandi impianti destinati all’industria, fino alle piscine più esclusive e alle grandi navi. Per ogni settore è previsto un servizio di supporto che garantisce l’analisi dell’acqua da trattare, l’installazione e la manutenzione dell’impianto, il servizio di assistenza tecnica al cliente e la fornitura di ricambi e materiale di consumo. Un’ampia gamma di prodotti che va dall’osmosi inversa alla microfiltrazione, fino ad arrivare a speciali sistemi rivolti al trattamento di acque che presentano particolari problematiche. In Italia, dove l’azienda è presente dal 1960, Culligan è leader del settore e una tra le prime per fatturato, con un una sede produttiva e un centro R&S all’avanguardia a Cadriano di Granarolo dell’Emilia (Bologna) e un sito produttivo a Corsico (Milano), oltre...