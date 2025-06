Ferrara, arrivano i teneri ‘Cucciolini’: i peluche che amano l’ambiente. Un regalo al lettori del Carlino

Ferrara, 3 maggio 2024 – Morbidi, simpatici e una compagnia con cui giocare. Ma soprattutto sostenibili ed educativi, perché in sé racchiudono il significato di sostenibilità e prossimità. È questo che mette in campo il Carlino , con una nuova iniziativa in partenza domani, che coinvolgerà le edizioni di Bologna, Ferrara e Imola. Un progetto destinato ai piccoli lettori, che, attraverso il giornale, potranno ricevere un premio tutto da coccolare. Parliamo dei Cucciolini, peluche colorati, divertenti e green, che rappresentano alcuni animali speciali, abitanti delle nostre montagne, colline e pianure.

Si chiamano Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino, e sono ottimi insegnanti nel campo del riciclo e della lotta agli sprechi. Ognuno dei sei peluche da collezionare, infatti, a modo suo, insegnerà ai bambini come essere cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente e della natura.

I sei Cucciolini che si potranno collezionare con il Carlino

Tutto grazie all’iniziativa, della quale Ghedini Auto è sponsor, che prevede una raccolta punti. Domani, insieme alla copia del nostro quotidiano, i lettori troveranno una scheda sulla quale si dovranno attaccare dieci bollini, che saranno pubblicati a partire da lunedì, tutti i giorni, sulle pagine della cronaca di Ferrara. Ogni bollino rappresenta un punto, e una volta terminata la scheda, si potrà riscattare e ritirare un Cucciolino a scelta tra i sei.

E per facilitare la raccolta, sono previsti anche dei bollini jolly per consentire a chi magari potrebbe perdere qualche copia del quotidiano di raggiungere ugualmente l’obiettivo. Allo stesso modo, verrà ripresentata anche la scheda di raccolta tra le pagine del giornale per poter partecipare al progetto, che si concluderà il 30 giugno. Non perdete nei prossimi giorni le istruzioni su come ritirare il vostro pupazzo.

Ma come fanno dei semplici peluche a essere maestri ambientali? I Cucciolini sono composti da materiale al cento per cento riciclato e prodotti ideati, imbottiti, cuciti e confezionati in Italia con materia prima di provenienza Extra Ue. Anche il perno dell’etichetta è composto da acido polilattico (Pla) totalmente biodegradabile; i cartellini, invece, sono di carta riciclata e stampati con inchiostro di soia.

Pensate che ogni Cucciolino, della dimensione di 15 centimetri, equivale a una bottiglia di plastica Pet. Ogni peluche, poi, fornirà un insegnamento, come Ubaldo l’orso, esperto della raccolta dei rifiuti organici, così come Ciccio il cinghiale, e Riky il riccio, che ha a cuore il recupero e la raccolta differenziata della carta. Rossella la volpe insegna come raccogliere la plastica e come riutilizzarla, Dina il daino dà consigli sullo smistamento delle lattine, Lillo il lupo è il maestro del vetro. Un ottimo modo di imparare, con i guardiani dell’ambiente, a rispettare il nostro territorio e a donare ai rifiuti una nuova vita, giocando.