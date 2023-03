Contro il surriscaldamento globale l'obiettivo è ridurre

Il riscaldamento globale è un problema sempre più serio

In primis per difendere e garantire la propria sopravvivenza, l'essere umano ha la necessità di imparare a coesistere in armonia con l'ambiente che lo circonda. Il problema del surriscaldamento globale non appare più come una vaga, fantasiosa e poco plausibile teoria di uno scienziato pazzo non meglio identificato. È, al contrario, una triste realtà con cui abbiamo tutti a che fare nel quotidiano già da tempo, così abituati da conviverci quasi inconsciamente. Eventi atmosferici anomali, catastrofi naturali e lo scioglimento dei poli e dei ghiacciai, continentali e montani (compresi quelli alpini), che provocano l'innalzamento delle acque negli oceani - uno scenario che mette a serio rischio numerose isole oltre a città come Amsterdam e Venezia - ma anche disastri naturali come valanghe, esondazioni e frane, oltre alla perdita di biodiversità, sono documentati a cadenze regolari sul piccolo schermo dai telegiornali. Il fondamentale obiettivo che dobbiamo imporci di non fallire è incisivo: "ridurre". Il settore che grava maggiormente sull'inquinamento è quello della produzione energetica da fonti convenzionali: basti pensare che circa l’81% delle emissioni di gas serra è provocato dall'anidride carbonica derivante dalla combustione del carbone. Pertanto, ridurre - appunto - le emissioni di CO2 è di fatto l'unica strada che possiamo perseguire per salvaguardare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti umani, animali e vegetali, accelerando i tempi sul restyling votato alla transizione energetica verso le fonti rinnovabili.