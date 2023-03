Consigli per risparmiare sia energia che denaro

Il costo nascosto che si paga

La Giornata Internazionale del Risparmio Energetico fu istituita nel 2005 con l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, al fine di far riflettere sulla responsabilità ambientale legata ai nostri consumi e promuovere la riduzione degli sprechi. Inoltre, un uso scorretto dei nostri apparecchi tecnologici può comportare una spesa annua aggiuntiva di oltre mille euro. Ener2Crowd.com ha pertanto messo a punto un decalogo di piccoli accorgimenti che possono contribuire al risparmio energetico: ridurre la luminosità degli schermi (che permette di risparmiare il 70% dell'energia e proteggere gli occhi), spegnere i dispositivi elettronici quando non li si utilizza, togliere le prese della corrente quando non servono, asciugare i panni all'aria aperta e non utilizzare l'asciugatrice, sostituire le lampadine tradizionali con quelle a basso consumo energetico, prestare attenzione a non lasciare i dispositivi in stand-by e utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e a bassa temperatura nelle ore serali, quando l’energia ha un costo minore.