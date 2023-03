CNA sceglie l’ambiente e le nuove generazioni

Paolo Cavini, presidente CNA Emilia-Romagna

Rispetto dell’ecosistema, delle nuove generazioni e della comunità. Questi sono i binari entro cui vuole correre CNA e portare con sé le piccole e medie imprese che rappresentano non solo il sistema produttivo, ma anche ciò di cui è fatta la nostra comunità: relazioni, famiglie, persone. CNA vuole essere il traino di una rivoluzione culturale, tutelando crescita economica e sostenibilità. Ecco che le comunità energetiche rappresentano un'opportunità per trasformare il modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo energia.

«Lo strumento delle comunità energetiche piace alla nostra Confederazione perché può contribuire a rendere l'energia più accessibile e ridurre la dipendenza di imprese e famiglie italiane dalle fonti energetiche fossili. Risponde alle grandi sfide della sicurezza e dell’autonomia energetica così come a quelle legate alla sostenibilità ambientale», afferma Paolo Cavini presidente di CNA Emilia-Romagna.

Ma cosa sono le comunità energetiche? Il loro obiettivo è quello di autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili a tutti i propri membri a partire dalle fasce più fragili della popolazione, dall’edilizia popolare, da edifici pubblici come scuole, strutture sanitarie, strutture sportive e di servizio. CNA vuole confermare anche in questa sede il proprio ruolo di forza sociale agendo da stimolo e da propulsore per la comunità.

«Le comunità energetiche rappresentano una soluzione innovativa e promettente per la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e democratico. Non solo ma, grazie alle risorse disponibili, possono contribuire sensibilmente alla creazione di nuova occupazione a livello locale – conclude Cavini – È necessario, però, affrontare insieme queste importanti sfide e operare nel migliore dei modi possibili sulle “regole” da rispettare: regolamentazione e finanziabilità dei progetti, accesso e connessione alla rete elettrica, procedure chiare e semplici per fare in modo di facilitare la partecipazione alle comunità energetiche da parte di quante più imprese e famiglie possibile».