Caro pausa-pranzo? Ecco le soluzioni più accessibili

Con alcuni piccoli accorgimenti si può mangiare sano a costi accessibili

Per combattere il caro pasto che, secondo Altroconsumo, può arrivare a pesare per oltre 2.100 euro sullo stipendio annuale di ogni lavoratore, esistono ben 5 start-up sostenibili, che offrono pause pranzo a prezzi contenuti. Planeat.eco, ad esempio, con un buono pasto da 7 euro, consegna in ufficio un piatto di riso venere con verdure e una tartare di gamberi o una lasagna fatta in casa e una porzione di arrosto.

Foorban è attiva in Lombardia e a Roma e permette alle aziende di acquistare un servizio sostitutivo alla classica mensa, portando piatti sani e gustosi direttamente sui luoghi di lavoro. Babaco Market è un e-grocery che vende, a prezzi convenienti, frutta e verdura dall’aspetto non perfetto ma dall’ ottima qualità.

ToGoodToGo, tra le start-up più conosciute in Italia per la lotta allo spreco alimentare, consente, iscrivendosi, di acquistare prodotti rimasti invenduti da supermercati, bar e ristoranti.

The last, but not least Nutribees: la start-up che permette di ideare e acquistare piatti sani e bilanciati basati su test nutrizionali personalizzati.