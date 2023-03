Bonus acqua potabile 2023, al via le domande per le spese fatte nel 2022: le scadenze

Bonus acqua potabile

Roma, 5 Febbraio 2023 – Fino alla fine del mese di febbraio, i beneficiari del bonus acqua potabile, cioè coloro che hanno razionalizzato l’uso dell’acqua e ridotto il consumo di contenitori di plastica, hanno la possibilità di prenotare l’agevolazione, consistente in un credito d’imposta, per le spese sostenute nel 2022 in relazione all’acquisto di sistemi adatti a migliorare la qualità dell’acqua che sgorga dai rubinetti di case e aziende. L'Agenzia delle Entrate ne dà notizia attraverso la propria rivista Fiscoggi annunciando così di aver riaperto il canale telematico per l’invio delle domande. Il bonus acqua potabile Fondi limitati Chi può richiedere il credito d'imposta Come fare domanda Le scadenze Ammessi solo pagamenti tracciabili Il bonus acqua potabile Il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di mille euro per le persone fisiche e di 5mila per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, è stato introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087). La norma originaria ha messo a disposizione dell’agevolazione una somma complessiva di 5 milioni...