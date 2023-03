Auto elettriche e CO2: ma quanta ne emette?

Numerosi studi dimostrano il basso impatto di CO2 delle auto elettriche

“Le emissioni di un'auto elettrica nell'intero ciclo di vita sono superiori a quelle di una a motore endotermico”, afferma una celebre fake news, tornata recentemente in voga, che nasce dal fatto che, specialmente in Cina, l'estrazione dei materiali per la realizzazione di batterie di trazione emetta molta CO2. La verità, però, è diametralmente opposta, come dimostra il think tank sul clima Ecco, in occasione del dibattito sul divieto europeo dei motori endotermici previsto a partire dal 2035. Ciò che emerge è che le emissioni rilasciate dai veicoli, dalla produzione al suo stesso smaltimento, sono inferiori del 55% rispetto a quelle, nel medesimo ciclo di vita, di un veicolo endotermico di pari peso e potenza alimentato a benzina e del 47% rispetto ad un'analoga vettura diesel. Una ricerca condotta nel 2022 della Fondazione Caracciolo e dall'Università Guglielmo Marconi aggiunge poi che un'auto elettrica prodotta in Cina ha un'impronta carbonica superiore del 35% rispetto ad una prodotta in Europa, dove c'è maggiore ricorso all'energia verde. Eppure, i mix energetici 'sporchi' dell'estremo Oriente possono al massimo pareggiare le emissioni di una vettura a benzina, mentre il mix elettrico attuale nell'Unione Europea, presentano numeri in tema di "well to-wheel" che arrivano fino al -75% di un'auto a combustione interna alimentata con carburanti di origine fossile, e di circa il -25% rispetto a un veicolo ibrido plug-in. Dati simili si ottengono se si mettono a paragone i consumi.