Allarme aria inquinata: i dati di Legambiente

Nel 2022, l'inquinamento atmosferico è stato un problema sempre più pressante nelle città italiane. Secondo il rapporto "Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi" di Legambiente, i livelli di inquinamento sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi previsti per il 2030. Il rapporto ha analizzato i dati del 2022 relativi alle polveri sottili (PM10, PM2.5) e al biossido di azoto (NO2) nei capoluoghi di provincia, evidenziando che ben 29 città su 95 monitorate hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti di PM10, con Torino, Milano, Asti, Modena, Padova e Venezia che hanno registrato più del doppio degli sforamenti consentiti. Legambiente propone quindi una serie di misure, ideando anche il progetto Clean Cities, che mira a promuovere una mobilità urbana più efficiente, sicura e pulita. La campagna ha fatto tappa in 17 capoluoghi di provincia dal 1° febbraio al 2 marzo 2023. Mentre le medie annuali di PM10 delle città monitorate rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente, ciò non è sufficiente per garantire la salute dei cittadini, in considerazione delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei limiti previsti dalla nuova Direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030. Per il PM10, sarebbero solo 23 su 95 le città che non hanno superato la soglia di 20 µg/mc, il 24% del totale. Ciò significa che il 76% delle città italiane sarebbero fuorilegge per il PM10, l'84% per il PM2.5 e il 61% per il NO2 rispetto ai nuovi target europei previsti per il 2030. I nuovi obiettivi europei richiedono alle città italiane di ridurre le concentrazioni di inquinanti nell'aria e adeguarsi ai nuovi limiti per il PM10, PM2.5 e NO2. Torino e Milano hanno bisogno della maggiore riduzione per il PM10, mentre per il PM2.5 ci sono numerose città che dovranno lavorare duramente. Per l'NO2, Milano e Torino richiedono il maggior sforzo, seguite da altre città come Palermo, Catania e Roma. È necessario un lavoro congiunto tra il governo e le amministrazioni locali per migliorare la qualità dell'aria.