Al via il prelievo di criptovalute con carta di credito

L’OBIETTIVO PRINCIPALE è quello di poter utilizzare nella vita di tutti i giorni le criptovalute, in maniera semplice e sicura. Per questo Young Platform, un exchange di criptovalute leader in Italia, cioè di fatto un luogo nel quale si possono acquistare, vendere, scambiare e conservare criptovalute, lancia nel nostro Paese "pay-to-card", un servizio di prelievo istantaneo in valuta sulle carte di credito di debito. "Il nostro lavoro con le valute digitali si basa sulla missione di creare servizi sempre più vicini all’uso quotidiano che garantiscano tranquillità e piena libertà alle persone nella gestione del loro denaro", spiega Andrea Ferrero (foto sotto), Ceo di Young Platform. "Il pay-to-card – prosegue - rappresenta per la nostra piattaforma, con i suoi 2 milioni di utenti, un altro passo per aprire a un pubblico sempre più vasto l’ingresso in questo nuovo entusiasmante mondo, in modo sicuro e affidabile. Siamo convinti che la tecnologia blockchain (letteralmente catena di blocchi, cioè una rete informatica di nodi che gestisce in maniera sicura e univoca dati, informazioni e transazioni) e le criptovalute rappresentino una grande opportunità per creare un futuro più equo e sostenibile".

Il servizio consente agli utenti di prelevare direttamente su carte di credito, debito, ma anche su prepagate e di scambiare le criptovalute o utilizzarle negli acquisti digitali. Il settore dei pagamenti in tempo reale ha un trend di crescita in Europa del 24,5% all’anno fino al 2031. L’Europa, tra l’altro, stando ai dati, è il principale mercato di criptovaluta nel mondo, con un giro d’affari di 1.300 miliardi di dollari all’anno. Il nuovo servizio viene lanciato in Italia assieme a due partner, si tratta di Checkout.com e di Visa. Il primo è l’unico fornitore di servizi di pagamento ad aver creato un’infrastruttura nuova che copre l’intera catena del valore dei pagamenti. Il circuito di pagamenti sul quale si potrà agire è quello di Visa, che abiliterà i propri utenti ad effettuare trasferimenti finanziari istantanei verso le carte di pagamento in tutto il mondo. Coì si potrà effettuare pagamenti istantanei con una valuta alternativa, digitale, direttamente dalla propria carta. Si tratta di un metodo di pagamento sicuro, grazie alla tecnologia, e molto apprezzato soprattutto dai nativi digitali, la generazione Z, ma non solo. Secondo uno studio Visa sulle tendenze dei pagamenti digitali, un italiano su due (il 57% degli utenti intervistati) sa che cosa sono le criptovalute e uno su 10, le possiede.

Letizia Magnani