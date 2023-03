Agricoltura 4.0 oltre i 2 miliardi di euro, coltivare con strumenti smart è possibile

Nuova frontiera

Si chiama "Agricoltura smart" ed è in grado di ridurre l'impiego di acqua e concimi ma anche di diminuire i costi di produzione come attrezzature e forniture. Un fenomeno destinato a crescere: solo in Italia, nel 2022, è arrivato a toccare un mercato di 2 mld di euro, con una crescita del 31% rispetto al 2021; cresce anche la superficie coltivata con soluzioni 4.0, dal 6% del 2021 all'8% nel 2022. Il 65% del valore di questo mercato è dovuto a macchinari connessi, sistemi di monitoraggio e controllo da remoto sia di coltivazioni che di mezzi e attrezzature, quest'ultimi in crescita del +15%. A evidenziarlo sono i dati di uno studio dell'Osservatorio Smart Agrifood della School of Management del Politecnico di Milano e dell'Università degli Studi di Brescia.

E' indubbio che il 2022 sia stato un anno complicato per tutto il comparto agroalimentare: sia per l'aumento dei costi delle materie prime che per una serie di calamità naturali che hanno colpito vari Paesi europei, mettendo a dura prova il settore, che ha trovato nelle tecnologie un valido aiuto per gestire e superare la scarsità e il rincaro dei costi e, più in generale, il periodo di impasse. L'82% delle aziende della trasformazione agroalimentare ha sperimentato almeno una soluzione digitale; di queste, quasi la metà ne ha implementate 4 o, più in contemporanea, +30% rispetto al 2020: analizzando più nel particolare si evidenzia che sono soprattutto la tracciabilità alimentare, la produzione, la logistica e il controllo della qualità le aree dove le aziende innovano di più. L'88%, in particolare, sta sperimentando soluzioni tecnologiche, come software gestionali integrati (56%), soluzioni mobile (26%) e cloud (21%) per snellire i processi di inserimento dei dati, riducendo il più possibile il margine di errore. Tutti sistemi, questi, che indubbiamente rappresentano un valore aggiunto per il prodotto: facilitando, sia agli enti di controllo che al consumatore finale, la conoscenza della tracciabilità del prodotto.