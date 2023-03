Accoglienti e digitali UniCredit lancia le filiali del futuro

VETRINE trasparenti, con tratti distintivi e dotazioni digitali. Allestimenti in legno negli interni e colori studiati per far sentire il cliente come fosse a casa sua. Benvenuti nelle nuove filiali di UniCredit, che stanno velocemente cambiando l’aspetto della rete della banca. A ben guardare, si tratta di un processo che va avanti da anni ma che dal 2022 ha subito una decisa accelerata. Già nel 2014, infatti, Unicredit ha avviato un rinnovamento delle proprie filiali, adottando un concept definito ‘Open’ e che si basa appunto su una completa ridefinizione degli spazi interni ed esterni. Con l’approvazione del Piano ‘Unlocked’ 2022-2024, la banca ha poi rivisto i modelli di intervento sul lay out delle filiali potenziandone l’efficacia anche attraverso un incremento significativo degli investimenti. Due gli approcci seguiti: uno, già adottato, viene definito del ‘Total Refurbishment’, ed è basato su una ristrutturazione completa della filiale. A questo si è affiancato però un modello più snello, definito ‘Internal Redesign’, che si caratterizza per un ridisegno completo delle vetrine e degli spazi di relazione con il cliente, senza interventi di carattere "strutturale". L’Internal Redesign è realizzabile in tempi ridotti, cioè in due o tre settimane, con un impatto più leggero sia sui clienti...