Roma, 28 dicembre 2017. In questi ultimi giorni del 2017 Dubai è diventata capitale del mondo del calcio. Oggi l'Emirato Arabo ha ospitato l'ottava edizione del ‘Globe Soccer Awards‘. Tra i tanti protagonisti saliti sul palco per essere premiati c'è stato anche Francesco Totti, volato a Dubai in veste di dirigente dei giallorossi e premiato con il premio alla carriera "Player Career Award" assegnato da Infront. "È un premio a cui tenevo tantissimo, lo vedevo sempre dalla tv. Ora ho avuto la possibilità di toccarlo con mano" - ha detto l'ex numero 10 dopo aver ritirato il riconoscimento - "Rivedendo alcune azioni, alcuni momenti della carriera, volevo ringraziare anche i miei ex colleghi, loro hanno dato un forte contributo per ricevere questo premio".

TOTTI: "HO PREFERITO IL CALCIO AI SOLDI, PER ME È SEMPRE STATO COSÌ". Totti, al margine della premiazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mondo del calcio che da qualche mese sta guardando da un'altra prospettiva. "Il calcio rispetto ai tempi nostri è cambiato, preferivo quello di prima a quello di adesso: ora si pensa più al business che al calcio, prima si pensava più a far crescere i ragazzi. Gli aspetti più romantici del calcio sono la fedeltà e l’appartenenza, non la parte commerciale. Ho vissuto quell’era del calcio con passione" - ha detto Totti - "Il mio investimento principale è stato il calcio, di tutto il resto parlo col mio commercialista. Ho preferito il calcio ai soldi, è sempre stato così per me. Fino allo scorso anno pensavo solamente a giocare, adesso è normale che abbiamo altre priorità come investire espandendo il mio nome e quello della Roma in tutto il mondo". Totti ha avuto modo di parlare anche del suo futuro che, per il momento, non sarà in panchina. "In questo momento non sto pensando di fare l’allenatore, quando pensi di farlo ti scatta qualcosa nella testa e a me non è scattato" - ha concluso l'ex capitano giallorosso - "Alcuni miei ex compagni hanno pensato subito dopo aver finito la carriera da calciatore a quella di allenatore, era un pensiero che avevano nella testa. Io penso a fare altro, se dovesse scattarmi questo pensiero ci penserò profondamente.