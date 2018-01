Roma, 7 gennaio 2018. La Roma, dopo il ko casalingo contro l'Atalanta, trova la pausa invernale in un momento in cui sta attraversando una crisi. Le due settimane di pausa serviranno alla Roma per riprendere fiato e di ritrovare la sintonia tra i suoi uomini in vista della decisiva gara contro l'Inter. Intanto i giocatori giallorossi sono partiti per le vacanze invernali. Subito dopo la sconfitta contro i bergamaschi Nainggolan, De Rossi e Florenzi sono partiti per le Maldive mentre Rick Karsdorp e la moglie hanno scelto la spiaggia di Dubai. Anche Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Kevin Strootman hanno scelto gli Emirati Arabi mentre Alisson, Emerson e Bruno Peres hanno approfittato della pausa per volare in Brasile e ritrovare i parenti. A restare a Roma solo Gerson mentre Leandro Castan trascorrerà alcuni giorni in Toscana con la famiglia.

MERCATO: PERES PRONTO AD ANDARE VIA, LA ROMA PUNTA WALCOTT E CASTRO. Peres, che si è recato in Sudamerica per ritrovare la famiglia, potrebbe non restare ancora a lungo tra le fila dei giallorossi. "La società sta cercando un terzino destro e Bruno Peres sarebbe perfetto per il gioco del Benfica" - ha detto Pedro Ponte, un giornalista di «Record» al seguito della squadra portoghese. “È un brasiliano, quindi il suo adattamento ai ritmi e allo stile del campionato portoghese non sarebbe un problema. Peres potrebbe essere la scelta giusta“. La Roma avrebbe chiesto circa 10 milioni di euro ma i lusitani non sarebbero a spendere una cifra così elevata considerando che ultimamente il calciatore non viene impiegato con continuità. Forse una strada praticabile potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, la Roma è a caccia di un affare low cost. Una soluzione potrebbe essere quella di Theo Walcott, l'esterno dell’Arsenal che però ha grande mercato. Su di lui ci sarebbero anche le mire del Milan, interessato quanto la Roma a invertire la rotta di questo campionato. Un'altra pista calda è quella che porta a Lucas Castro del Chievo Verona. L’argentino è fermo ai box a causa di una lesione muscolare ma sarebbe del tutto recuperato e prossimo a tornare in campo. Il Chievo avrebbe chiesto non meno di 6 milioni di euro.