Milano, 10 gennaio 2018 - Il calciomercato è iniziato da una settimana ma al Milan sembra un normale periodo di pausa dalle partite in attesa del tour de force dei prossimi mesi. In uscita qualcosa sembra muoversi, ad esempio Gustavo Gomez, Paletta e Antonelli a per quello che riguarda i possibili acquisti non ci sono né probabilmente ci saranno a breve novità. Comprensibile visto il forte mercato fatto nella scorsa sessione, meno se si considerano i traguardi raggiunti fin qui dalla squadra.

L'unico snodo potrebbe riguardare il centrocampo dove la rosa è forse corta e i rincalzi non convincono a pieno. In questo caso è emblematica la situazione di Locatelli che vorrebbe il suo spazio ma non riesce a ottenerlo e che forse potrebbe partire lasciando sguarnita la parte con meno uomini di tutta la rosa del Milan. E per questo si è fatto qualche sondaggio per provar a vedere se ci sono i margini per chiudere qualche trattativa in entrata ma le poche possibilità che ci sono continuano ad apparire molto vaghe.

Jakub Jankto ad esempio è uno dei calciatori che interessano di più alla dirigenza milanista ma l'Udinese ha fatto capire di volerlo trattenere almeno fino a fine stagione. E ne ha pieno diritto visto che le sue prestazioni attualmente ottime potrebbero portare da qui a giugno a un aumento importante della valutazione in vista del mercato estivo. Va scissa da questa operazione l'opportunità di cedere in Friuli Gustavo Gomez che non potrà aiutare ad abbassare il cartellino del centrocampista ceco.

In alternativa si è pensato anche a Daniele Baselli, un profilo che convince comunque molto poco e che a meno di sconti importanti non si muoverà da torino. La possibilità di uno scambio con Borini al momento è solo un'idea e probabilmente rimarrà tale fino alla fine del mercato.