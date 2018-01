ROMA, 10 gennaio 2017 – Dopo l'arrivo in biancoceleste di Martin Caceres, e in attesa di conoscere la decisione di Stefan de Vrij sul suo futuro, la Lazio cerca di piazzare qualche giocatore di troppo della rosa. Nella giornata di ieri, dopo l'ufficialità del passaggio di Luca Germoni al Perugia, è arrivata anche quella di Simone Palombi. L'attaccante classe 1996, approda alla Salernitana, dove rimarrà fino al termine della stagione. In uscita poi, c'è anche Mauricio, che voglioso di tornare a giocare, potrebbe accettare le proposte che arrivano per lui dalla Turchia. Nessuna novità sul fronte Marchetti, per il quale si parla addirittura di un possibile reintegro in qualità di secondo portiere, visto che Vargic e Guerrieri, non hanno convinto e dato sicurezze. In entrata invece, si valuta la possibilità di prendere un centrocampista. Difficile l'arrivo di Viviani, più probabile quello di uno fra Baselli e Badelj. Sul primo però, occhio alla concorrenza del Milan, che segue da molto il ragazzo, e potrebbe decidere di affondare il colpo. Per quanto riguarda il secondo invece, molto dipenderà dal suo rinnovo o meno con la Fiorentina, che in questi giorni sta provando con un ultimo tentativo a convincerlo a restare. Possibile un inserimento di Cataldi nella trattativa.

LOTITO - Nel corso dei festeggiamenti per i 118 anni della Polisportiva, andati in scena nella serata di ieri al Circolo Canottieri, il presidente della Lazio Claudio Lotito in un breve intervento ha dichiarato: “Questa Lazio è un gruppo che è diventato punto di riferimento per tanti giovani, esempio di sacrificio e voglia di emergere. Spesso non basta il denaro, bisogna sapere spendere e investire, non puntare solo sull'atleta ma anche sull'uomo. Amo sempre dire che abbiamo importato una nuova filosofia: allenare fisico e mente, allietando lo spirito”, spiega Lotito, che poi prosegue nel suo discorso: “Servono i requisiti da me sempre sbandierati di moralità e compatibilità economica, non mi sbagliavo. Molte squadre molto più blasonate di noi sulla carta per gli investimenti fatti, oggi stanno raccogliendo molto meno per non aver investito sulle persone. Noi investiamo sull'uomo, sulla nostra storia e ringraziamo i tifosi”. In conclusione: “Siamo una famiglia allargata che viaggia di pari passo, con molte difficoltà, ma sempre con orgoglio di appartenere alla Lazio e ai suoi valori. In questa società non interessa solo il materiale, ma vogliamo che la società in cui viviamo cambi grazie ai nostri valori".