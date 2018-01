Milano, 4 gennaio 2018 - Cominciare l'anno nuovo senza le scorie con le quali si è chiuso il 2017 e farlo battendo la Fiorentina, una delle migliori difese del mese di dicembre.



A CACCIA DELLA RETE PERDUTA - L'appuntamento con il primo impegno del 2018 dell'Inter è fissato per domani sera allo stadio Franchi, dove i nerazzurri si recheranno con l'obiettivo primario di sbloccare la fase offensiva: un gol nelle ultime 6 partite è un bottino misero per Icardi e compagni, come ha confermato Spalletti. ''E' chiaramente uno score pessimo ma bisogna dire che dietro invece stiamo tenendo bene: questo è più o meno il giudizio sull'intero girone d'andata, con tante cose fatte come si deve e altre meno, tra cui includo questa flessione, che comunque potrà servirci per crescere sull'aspetto caratteriale. Un buon test al riguardo è la sfida alla Fiorentina, che adesso sta giocando alla grande dopo un periodo di assestamento dovuto ai tanti acquisti estivi: Pioli li ha amalgamati bene - continua Spalletti - e noi dovremo essere bravi sia a livello collettivo che individuale.'' A proposito di individualità, non si può ignorare il calo che sta attraversando Icardi, di cui sembra risentire tutta la squadra. ''Non lo bacchetterei per quanto ha fatto contro la Lazio, aiutando i compagni a riconquistare molti palloni. Poi certo, deve proporsi di più nel vivo dell'azione, lui come gli altri, perché non possiamo permetterci di lasciare i giocatori a pascolare in mezzo al campo.''



CRESCITA A RILENTO - Insomma, si evince a chiare lettere la delusione del tecnico di Certaldo alla luce delle recenti prove della sua Inter, che magari in questa sessione di mercato potrebbe accogliere qualche nuovo elemento nella rosa. ''Abbiamo dei bravi direttori che sapranno acciuffare l'occasione giusta qualora si dovesse presentare. In entrata servono solo calciatori più talentuosi di quelli che abbiamo e che, ad oggi, ci permettono di lottare per gli obiettivi che si è prefissato il club: in questo caso, occorrono non meno di 30 milioni, cifra al momento non a disposizione anche per le note vicende legate al Fair Play Finanziario. Per tutti questi motivi non dobbiamo crearci alibi - avverte Spalletti - e non bisogna piangerci addosso. Ci vuole correttezza verso i nostri tifosi, che sono al corrente pure della forza delle rivali in classifica, come per esempio la Lazio, che l'anno scorso ci è arrivata davanti di molti punti e con la quale nell'ultimo turno ce la siamo giocata alla pari.''