ROMA, 4 gennaio 2018 – La Lazio si allena in quel di Formello nel giorno di anti-vigilia della sfida contro la Spal. Per Inzaghi non arrivano buone notizie per quanto riguarda gli esterni. Lulic, Lukaku e Marusic infatti, non sono scesi in campo quest'oggi e il loro impiego nella trasferta di Ferrara sembra essere a rischio. Ecco perché il tecnico piacentino, consigliato dal suo vice-Farris, ha cominciato a cautelarsi provando la difesa a quattro. Wallace e de Vrij la coppia dei centrali, Basta sulla destra e Radu sulla sinistra. Degli stop che potrebbero quindi comportare un cambio modulo, con il passaggio al 4-3-2-1. Parolo, Murgia e Leiva comporrebbero il terzetto di centrocampo, Milinkovic-Savic e Luis Alberto qualche metro più avanti alle spalle di Immobile. Si prevede ancora panchina invece per Felipe Anderson, che però entrerà sicuramente a gara in corsa per cercare di fare male agli avversari stanchi in contropiede. Nonostante le prove di oggi, in vantaggio rimane comunque il classico 3-5-1-1 utilizzato da Inzaghi per tutta la stagione. Tutto dipenderà da Senad Lulic, e da come risponderà domani alle prove sul campo. Il bosniaco aveva ricevuto una botta nella gara contro l'Inter, e il suo riposo potrebbe essere stato solamente in via precauzionale. Solo domani, giorno in cui andrà in scena la rifinitura, si avranno però delle certezze in più.



SOLIDARIETÁ – Campioni in campo, ma anche e soprattutto fuori. La Lazio continua a distinguersi per i propri gesti di solidarietà nei confronti dei meno fortunati. Dopo la visita di ieri al Gemelli, nel reparto di pediatria, a cui avevano preso parte Parolo, Immobile e Di Gennaro, quest'oggi la società biancoceleste ha replicato al Bambin Gesù di Roma. Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Patric, Caicedo e Marusic sono arrivati nel pomeriggio all'ospedale romano, dove hanno trascorso del tempo con i bambini, portando loro in dono alcuni regali e gadget biancocelesti. Una giornata passata tra sorrisi e abbracci. Intanto sul mercato, sembra tutto fatto per il passaggio di Simone Palombi alla Salernitana. L'attaccante biancoceleste infatti, passerà in prestito al club granata, per giocare con continuità e presentarsi più forte e maturo il prossimo anno.