ROMA, 24 dicembre 2017 – La Lazio batte il Crotone 4-0 e torna a vincere tra le mura amiche dopo due mesi. L'ultima vittoria casalinga dei biancocelesti infatti, risaliva al 22 ottobre in occasione della sfida col Cagliari. La gara contro i calabresi sarà ricordata anche per la prima rete in maglia biancoceleste di Jordan Lukaku. Il belga ha sbloccato una partita fino a quel momento chiusa, abbattendo così il muro difensivo della squadra di Zenga. “Per me è un gol speciale, ho firmato il mio primo centro in biancoceleste la prima volta che mia madre è venuta allo stadio. Lei era arrivata la mattina dal Belgio e mi ha visto subito segnare: è una rete speciale. La dedica è per la mia famiglia, è molto contenta. Anche mio padre e mio fratello mi hanno scritto per complimentarsi”, ha dichiarato ai microfoni dei canali ufficiali della società.



Al terzino belga, mancava solamente la rete per sbloccarsi, dopo un inizio di stagione formidabile, che più volte ha messo in difficoltà Inzaghi nelle scelte di formazione. Una stagione iniziata al meglio con la vittoria della Supercoppa Italiana, arrivata proprio grazie ad una sua discesa vincente, che ha permesso a Murgia di segnare il gol della vittoria. “Mister Inzaghi mi dice sempre che devo essere più presente nell’area di rigore avversaria, oggi ho visto l’opportunità ed Immobile mi ha servito un assist perfetto". Chiosa finale sulla gara e sui prossimi impegni, che vedranno i biancocelesti impegnati nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale, e in quella di campionato contro l'Inter: "Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, soprattutto a livello tecnico, sbagliando qualche passaggio di troppo. Nella ripresa, però, ci siamo svegliati ed abbiamo dimostrato la nostra forza. Ora ci attendono due gare difficili contro Fiorentina ed Inter ma abbiamo la qualità per fare bene sia nella gara di TIM Cup sia in quella di campionato”.