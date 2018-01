3 min





ROMA, 15 gennaio 2017 – Vacanze terminate per la Lazio di Simone Inzaghi. I calciatori biancocelesti infatti, sono rientrati nella Capitale nella serata di ieri, e quest'oggi sono tornati ad allenarsi in quel di Formello. La squadra si è ritrovata alle 13 al centro sportivo, ed è scesa in campo alle 15.30. Per la prima volta in campo si è visto Caceres, nuovo acquisto del mercato di gennaio, arrivato dal Verona. L'uruguaiano ha svolto regolarmente la seduta con la squadra, partecipando all'intero allenamento. Vuole farsi trovare pronto già per domenica, quando la Lazio affronterà il Chievo e dovrà fare a meno di Stefan Radu, squalificato. Da valutare c'erano anche le condizioni di Caicedo, Marusic, Di Gennaro e Bruno Jordao. L'ecuadoregno, che si era fermato per un problema muscolare nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, è sceso in campo con i compagni, toccando regolarmente anche il pallone. Marusic invece, dopo aver svolto una prima fase di allenamento differenziato, si è unito ai compagni svolgendo anche la partitella finale. Solo un lavoro differenziato invece per Di Gennaro e il giovane portoghese Bruno Jordao.



INZAGHI – Ha avuto luogo a Milano questa mattina, la riunione in Lega Serie A, tra gli arbitri e gli allenatori del massimo campionato italiano per fare il punto sul VAR. Si sono analizzate le varie casistiche, rivedendo anche quelli che sono stati gli errori, ma anche le correzioni di questa prima parte di stagione. Presente c'era naturalmente anche la Lazio, con Simone Inzaghi accompagnato dal team manager Derkum. I biancocelesti sono stati protagonisti di alcuni episodi a sfavore, che hanno fatto molto discutere, ma che quest'oggi si è provato a mettere alle spalle, così come spiega il tecnico dei capitolini al termine dell'incontro, intercettato dai cronisti presenti: “È stato un bel confronto, c'eravamo quasi tutti. Si è discusso con serenità con tutti quanti gli organi, si è parlato della tecnologia, a cui io sono contrario, ma abbiamo analizzato i dati ed è un qualcosa che sta funzionando e che sta aiutando il calcio”, ha dichiarato Inzaghi. Che poi prosegue: “È giusto andare avanti, c'è stata l'ammissione di qualche errore, può portare dei benefici. Sono stati mostrati degli episodi, dei video, ci siamo confrontati, lo reputo un incontro positivo. Su Lazio-Toro? Abbiamo analizzato tutto, anche quello", conclude sorridendo il tecnico biancoceleste.



VALERIO DE BENEDETTI



