Torino, 9 luglio 2017 - Douglas Costa è sempre più vicino al matrimonio con la Juventus. Dopo l'accordo sulla formula, la Vecchia Signora e il Bayern Monaco pare abbiano trovato l'accordo anche sulle cifre: prestito biennale da circa 8 milioni e riscatto obbligatorio fissato a 30 milioni. I tedeschi sono venuti incontro ai bianconeri, visti gli ottimi che intercorrono da anni e il desiderio dell'ex Shakhtar Donetsk di trasferirsi a Torino, dove lo aspettano a braccia aperte. Quello del classe '90 è il profilo ideale che i campioni d'Italia andavano cercando nel ruolo di esterno offensivo: un giocatore veloce e in grado di saltare l'uomo, in grado di imbeccare nella maniera migliore Higuain.

Madama ha convinto Douglas Costa a sposare la propria causa proponendogli un progetto tecnico importante, ma soprattutto un ingaggio da top player, pari a 6 milioni per quattro stagioni. Insomma, la società piemontese non baderà a spese pur di assicurarsi il brasiliano, che per giunta non è in possesso di passaporto comunitario e quindi andrà ad occupare, insieme a Bentancur, il posto da extracomunitario. Con l'accelerata per il calciatore del Bayern, la Juventus ha lanciato indirettamente un messaggio anche a Danilo e Aurier, possibili candidati per il dopo Dani Alves. Il loro arrivo a Torino diventerebbe automaticamente impossibile se Douglas Costa si vestisse effettivamente di bianconero.

Ecco perché Marotta e Paratici hanno virato su altri profili. Il primo nome della lista è De Sciglio, capace di agire sia a destra che a sinistra. Il classe '92 ha già detto al Milan di essere intenzionato a lasciare il capoluogo lombardo, vista la chiamata di Allegri, che in rossonero lo lanciò in prima squadra. Il calciatore va in scadenza fra un anno, motivo per il quale la Vecchia Signora ha il coltello dalla parte del manico. Veri contatti con il Milan ancora non ce ne sono stati, anche perché la Juventus ha altre priorità, ma al momento opportuno la trattativa può essere chiusa in tempi rapidi. I rossoneri tuttavia vorrebbero che fosse inserito nell'affare Cuadrado, che Madama tuttavia non intende vendere in Italia.

Oltre a De Sciglio, piacciono anche Darmian, che tuttavia è molto apprezzato da Mourinho al Manchester United e un suo addio all'Inghilterra è tutt'altro che certo, e Cancelo, portoghese classe '94 del Valencia. Proprio quest'ultimo potrebbe essere il prescelto per la fascia destra, pensando anche gli ottimi rapporti che si sono instaurati con il Valencia (vedi le cessioni di Zaza e Neto).